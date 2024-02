Wilmer Martínez Vásquez, un barranqueño de 28 años, murió el pasado 19 de febrero en medio de un bombardeo con misiles en Ucrania, a donde había viajado desde abril del año pasado para unirse a la Legión Internacional de Defensa de ese país.

Familiares relataron que el joven murió en un bombardeo en la localidad ucraniana de Kurajovo, cuando descansaba con otros tres compañeros, también colombianos, pero hasta el momento no han recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ejército de ese país, según lo relatado a Vanguardia. Lea aquí: Soldado colombiano murió en la guerra de Ucrania

“Desde el batallón de Ucrania al que él pertenecía, ni siquiera nos han llamado a notificarnos oficialmente que él murió; nosotros nos enteramos porque hay un compañero que hacía los relevos y ese día estaba de descanso. Ellos inicialmente no pudieron ingresar porque debieron esperar a que parara el ataque; cuando entran a mi hermano lo pudieron identificar por unas cadenas de plata que él siempre usaba, las encontraron sobre el cadáver casi incinerado. Los cuatro soldados colombianos murieron ahí”, contó Marvin, hermano del soldado fallecido.

Ahora, con el dolor de haber perdido a uno de los suyos, la familia pide ayuda para poder repatriar el cuerpo y darle cristiana sepultura. “Mi mamá está en Bogotá, fue a la cancillería y allá se lavaron las manos y no nos han dado una respuesta que nos dé luces sobre lo que debemos hacer para traer lo que quedó de mi hermano; estamos pidiendo que nos ayuden a traer siquiera las cenizas, o lo que quedó de él para que le podamos dar cristiana sepultura”, agregó el familiar. No deje de leer: Se accidenta helicóptero de la Policía: no hay sobrevivientes

Kurajovo, lugar en donde murieron los soldados colombianos, se convirtió en el centro de los ataques en los últimos días, luego de la retirada ucraniana de la localidad de Avdivka y su conquista por el Ejército ruso.

En el territorio, donde antes de la guerra, había unos 20 mil habitantes, solo quedan cerca de 3.000... la gente ha huido despavorida por el estallido de los misiles.