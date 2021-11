Gonzalo Restrepo lleva 33 de sus 53 años de vida en el exilio, fuera del país que lo vio nacer y por el que soñaba poder trabajar toda su vida y crear un cambio en el que se acepten las diferencias de las personas que, como él, piensan diferente.

Cuando tenía 20 años, le tocó alejarse del suelo colombiano, luego de ser víctima de un terrible atentado que le dejó incrustado para siempre un fragmento de bala en el pómulo, para recordarle la inclemencia de la violencia que todavía parece no cesar en el país.

Ocurrió cuando era dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en donde estudiaba sociología en los años 80, y lideraba a los estudiantes tanto en movimientos culturales como en protestas por lo que consideraba justo, lo que llamó la atención de un grupo paramilitar denominado “Amor por Medellín”, que empezó a seguirle los pasos y tildarlo de guerrillero, por sus ideas.

A la salida de la universidad, por la espalda y cuando estaba desprevenido, alguien lo abrazó y le disparó en la cara para matarlo. El sicario huyó convencido de que había podido arrebatarle la vida a Gonzalo, mientras él cayó al piso, consiente, pero sin entender lo que le había pasado.

“Antes de que me dispararan yo conocía que me estaban persiguiendo y que me querían asesinar porque me habían hecho tres atentados graves. Dos veces me dispararon desde carros blindados, pero no alcanzaron a pegarme un solo tiro y otra vez cuando me encontraba en el Parque de la Milagrosa (en Medellín), por dispararme a mí, hirieron a una niña que se encontraba jugando. Yo no dimensionaba hasta ese momento la gravedad de las amenazas en mi contra, cuando me decían ‘piérdase guerrillero hijueputa’ pensaba que podía enfrentarme a ellos”, cuenta Gonzalo.

Y es que antes de que lograran dispararle, cuenta Restrepo, a Medellín la inundaban panfletos con fotos y nombres de estudiantes que los paramilitares amenazaban de frente.

“Cuando uno está joven se siente invencible, es muy idealista. Yo no les temía a las amenazas. Me dijeron que tenía que irme de la ciudad, perderme, que estaba avisado y en los panfletos que circulaban por ese entonces mi cara estaba tachada con una equis... Cuando por fin me dispararon, yo quedé como desorientado, caí al piso, pero no inconsciente y me toqué la cabeza y vi la sangre. Como ayudaba en el hospital también, sabía cómo tenía que hacer el procedimiento para que me atendieran, así que di las instrucciones y ahí si me desvanecí”, narra.

En medio de su recuperación, los paramilitares se enteraron que no habían cumplido con su cometido y fueron hasta el hospital vestidos de médicos para terminar con el trabajo, por lo que Gonzalo tuvo que salir corriendo, convaleciente, a tratar de resguardar su vida. Ya sabía que esos hombres armados no se andaban con juegos.

Tras varios días de permanecer escondido, decidió junto a un tío salir a Ecuador mientras se recuperaba, pero allí, contrario a encontrar tranquilidad y esperanza, halló constantes hostigamientos entre la guerrilla y grupos armados y tuvo que enfrentar también la xenofobia por ser colombiano.

“Había mucho rechazo a los colombianos... Yo llegué herido, me destrozaron el oído y se me dificultaba mantener el equilibrio. Me sentía perseguido, como si todavía estuvieran detrás de mí para matarme y no dejaban de insultarme por ser colombiano, entonces, tras un mes decidí volver a Medellín. Que si me mataban fuera en mi tierra”, asegura.

Esos días no fueron nada fáciles para Gonzalo. Tenía que esconderse en una vivienda abandonada, no podía tener las luces encendidas para que no supieran que había alguien allí, su familia le llevaba comida suficiente para tres días y pasaba sus jornadas invadido completamente por el temor. Luego, decidió que no iba a esconderse más, ‘que pasara lo que tuviera que pasar’ y salir al centro de Medellín a comerse una papa rellena, con tan mala suerte que en el camino se encontró con una de las personas a las que temía.

“Me encontré con una persona que trabajaba con la Brigada Militar y volvió a sugerirme que me perdiera... No lo pensé más, me fui con mi hermana para Bogotá”, dice Gonzalo.

Con el pasar de los días, la necesidad de una atención médica se fue volviendo más grande, pues no podía caminar, pero también le dolía el alma, “me frustraron mi carrera, mi formación política, el amor que tenía por una joven que nunca pude volver a ver y mi idea de hacer justicia. Sé que hubiera podido ser un buen concejal o un buen alcalde, pero las ideas que tenía me las arrebataron de un golpe”, cuenta.

Ya con el alma y el cuerpo un poco rotos, los sicarios le llegaron a Gonzalo hasta Bogotá para terminar con el trabajo de quitarle la vida, porque sabían que él seguía liderando a sus compañeros desde la lejanía, por lo que tuvo que refugiarse en una casa de seguridad durante cinco meses.

Tras entender que necesitaba cirugías que no podía costear ni él ni su familia y que le iban a seguir los pasos, Gonzalo, junto a un amigo, decidió traducir su historia y pedir asilo político en varios países. Enviaron su petición de ayuda a Alemania, Inglaterra, Cuba y Suecia, hasta que este último país les contestó la misiva de manera positiva.

Un año después de su atentado, tras permanecer aferrado a la idea de continuar en el país y luchando hasta el último momento por poder quedarse a terminar su misión en este suelo, Gonzalo viajó hasta Suecia como refugiado, luego de que el padre Javier Giraldo lo ayudara a cumplir con esa misión y lo llevara a un avión que terminaría sellando el fin de su historia en Colombia.

“La idea no era irme para siempre, era ausentarme un tiempo y volver... Cuando llegué a Suecia la sensación era indescriptible. Sentía soledad, un frío terrible, miedo de no entender nada porque no hablaba inglés, ni sueco y me sentía completamente perdido. Me llevaron al hospital de Linköping y entré a una zona en donde había heridos de guerra de todo el mundo, fue traumático. Además, la traductora no estaba disponible todo el tiempo, lo que me dificultó aún más las cosas”, narra Gonzalo.

Estando en Suecia, le practicaron 4 cirugías, le explicaron que no podían retirarle la bala de la cara y que su viaje tenía que alargarse porque su recuperación y tratamiento se iba a tardar más de lo esperado, lo que lo obligó a dejar su idea de volver a Colombia para seguir con sus estudios.

Restrepo entendió que tenía que capacitarse, adaptarse a su nueva vida en Suecia y le tocó volver a estudiar el bachillerato, aprender a las malas a hablar inglés y encajar en un mundo en donde lo observaban raro por la seña de violencia que tiene todavía plasmada en la cara. Fue un proceso verdaderamente difícil, de duelos constantes, de tratar de sobreponerse al dolor y entender que su vida no volvería a ser nunca más la misma.

Le costó comunicarse, dejar su arepa paisa, no poder comer yuca y le cambiaron todas las bases de su existencia, pero con la valentía y la verraquera que lo caracterizan, como buen paisa, se sobrepuso a su situación y adquirió un préstamo para poder estudiar en la universidad (que terminará de pagar cuando tenga 65 años) y empezó a trabajar, a estudiar y salió adelante con el pasar del tiempo.

Empezó a trabajar en una empresa de metalmecánica y a pesar de que no era sencillo, pues no tenía completa su movilidad, sobresalió por su inteligencia y rápidamente lo ascendieron. Entabló una relación con una mujer sueca, perfeccionó el idioma, consiguió un trabajo en Estocolmo y pudo continuar con sus estudios.

En ese camino, tras terminar su relación con la dama sueca, conoció a una mujer, hija de refugiados uruguayos, quien se convirtió en la madre de su único hijo y terminó su carrera profesional que en Colombia podría compararse con el mercadeo.