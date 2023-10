Soat: Debate sobre su futuro, y las peleas por atención médica

El reciente debate en Colombia sobre la posible eliminación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) generó preocupación y discusión en todo el país. En medio de esta controversia, el presidente Petro, en contravía del director de la Adres, continúa planteando la eliminación del SOAT.

Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre el sistema actual y su funcionamiento: ¿Qué está mal en el sistema que lleva a que paramédicos terminen disputando a golpes la atención de un paciente y qué tan viable es encontrar un nuevo sistema que funcione?

Emilio Archila, ex superintendente delegado para seguros y capitalización y ex consejero presidencial para la estabilización, asegura que el SOAT es útil porque distribuye el riesgo de accidentes de tránsito entre todos los propietarios de vehículos en el país.

“En el caso del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la prima la pagamos todos los propietarios de vehículos, carros, motos, camiones y buses. Y los beneficios los reciben aquellas personas que resulten involucradas en un siniestro vial y tengan que ser atendidas por una institución prestadora de salud”, agregó Darío Hidalgo, profesor experto en transporte y logística de la Pontificia Universidad Javeriana.

Y agregó: “El costo es pequeño en comparación al costo que implicaría a una familia atender una situación de salud como consecuencia de un siniestro vial”.

Antes de la implementación del SOAT, muchas personas perdían la vida o quedaban discapacitadas debido a la falta de atención médica o a la negativa de las instituciones de salud para atenderlos. Para el experto, la llegada de este seguro generó una transformación en la atención de las urgencias viales, asegurando una cobertura mínima incluso para aquellos vehículos que no tienen el seguro.

¿Que no está funcionando y podría mejorar?

Desde la perspectiva de Archila, existe una oportunidad de revisar integralmente el funcionamiento del SOAT. En el Plan Nacional de Desarrollo se ha incluido la facultad del gobierno para llevar a cabo esta revisión, lo que permite abordar los puntos críticos del seguro, que para el experto son problemas de distribución, la necesidad de controlar la evasión y el fraude.

En este sentido, Archila destacó la necesidad de examinar la forma en que se establecen las tarifas del SOAT, asegurando que estas sean suficientes para cubrir los costos relacionados con los accidentes de tránsito y no para otros fines. “Es importante que entendamos que, si se eliminara el SOAT, eso no quiere decir que los accidentes de tránsito no seguirán ocurriendo”, afirmó.