Sindicatos de trabajadores insisten en que salario mínimo debe ser de un millón

Entre lo que más aleja a las partes de un acuerdo está la metodología para concretar la cifra de productividad y, desde luego, el Paro Nacional, tema que, aunque el Gobierno busca separarlo, no puede verse al margen de la discusión salarial.

Analistas coinciden en que la posibilidad de que el salario termine concretándose vía decreto es cada vez más cercana. Esto teniendo en cuenta que el ambiente de la negociación se ha tornado hostil por cuenta de los desencuentros en torno a la cifra de productividad.

Además, según explica el economista Isidro Hernández, profesor de la Universidad Externado de Colombia, un escenario en el que no se llegue a un acuerdo “radicaliza las posiciones; el hecho de que haya un acuerdo no va a solucionar el tema del paro, pero el no llegar a dicho acuerdo puede exacerbar las posiciones conocidas en medio del paro”.