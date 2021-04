En medio de las discusiones al rededor a la reforma tributaria que se tramitará ante el Congreso en los próximos días, en un foro que organizó ProBogotá, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que de no ser aprobada la reforma, estaría en riesgo la continuación de programas sociales como Ingreso Solidario.

“Si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a partir de junio los tres millones de hogares que reciben Ingreso Solidario no lo van a recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad”, dijo Londoño.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, con la ‘Ley de Solidaridad Sostenible’ se buscaría recaudar 26 billones de pesos, de los cuales 11 billones se necesitan para pagar los giros de los nuevos programas sociales, mientras que aproximadamente 15 billones de pesos son para las obligaciones de la Nación.

“Para mantener esas reformas sociales, necesitamos 11 billones de pesos que nos cuesta anualmente ese programa y tenemos que pensar que eso tiene que salir de los colombianos que estamos en mejores condiciones”, dijo el viceministro.

En cuanto a los programas sociales, dentro de la reforma el Gobierno buscaría volver permanente el programa de Ingreso Solidario, así como continuar y ampliar la implementación de Generación E y extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), hasta junio de este año.

“Creemos un gasto, volvámoslo permanente para esas personas que se vieron perjudicadas por esta pandemia, que están en situación de vulnerabilidad”, anotó Londoño.