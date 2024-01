Simplificar trámites y evitar cobros innecesarios: el reto de entidades en 2024

Por medio de esta directriz, se instó a las entidades en primer lugar a eliminar aquellos cobros no autorizados por la ley y garantizar que no se creen más. Estos tienen que ver, por ejemplo, “con los paz y salvos en las alcaldías o en cualquier entidad”, precisa la directora.

Lo anterior, luego de que el Departamento Administrativo de la Función Pública emitiera una circular abordando el tema y citando, además, distintas normas vigentes como el Decreto Ley 019 de 2012, el 2106 de 2019 y la Resolución 455 de 2021. Desde esa fecha, según Aura Isabel Mora, directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano “ha habido unos avances, pero no logran cubrir las necesidades del colombiano”.

Un ejemplo adicional es el cobro por la licencia urbanística cuando las alcaldías no tienen curadores. En tal caso, Función Pública es enfática en que "no pueden cobrar ese trámite urbanístico".

Así mismo, se insta a implementar el uso de tecnología para mejorar, facilitar, simplificar y optimizar los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Sin embargo, en este punto el llamado fundamental es al Ministerio de las TIC para que garantice la conectividad en el país.

Las demás recomendaciones son:

- Reducir costos, tiempos, documentos, procesos, pasos, presencialidades con el propósito de avanzar hacia la gratuidad de los mismos, impulsar la reactivación económica y mejorar la calidad de vida de las ciudadanías.

- No exigir documentos que no sean estrictamente necesarios y que no sean autorizados por la ley.

- Dar estricto cumplimiento a la Resolución 455 de 2021, en cuanto a la actualización de trámites y formularios modelos ya estandarizados.

- Eliminar trámites que no sean de utilidad para las ciudadanías y que les hacen la vida más difícil.

En este sentido, el llamado a todas las entidades que requieren acompañamiento en este proceso es a que lo soliciten por medio del correo electrónico eva@funcionpublica.gov.co.

De cumplir a cabalidad, Función Pública estima que los colombianos se ahorrarían una cantidad considerable de dinero, pues según un estudio realizado hasta noviembre, gracias a la simplificación de trámites este alcanzó los 15.000 millones de pesos en 2023. De cara al 2024, la expectativa es que esa cifra se multiplique.