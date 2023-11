“Si quiere enfrentamiento, estoy listo”: nuevo round entre Barbosa y Petro

Sobre estas palabras, el fiscal no tardó en responderle: “Si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento”, aseguró el alto funcionario, quien además aprovechó para referirse al caso en contra del mandatario, Nicolás Petro Burgos. Lea aquí: Arrestan a colombianos sospechosos de pertenecer a banda narco en Costa Rica

Aseguró que en estos momentos hay un plan para desacreditar a la Vicefiscal Marta Mancera, “entonces la situación es muy simple, hay que acabar a la vicefiscal general de la Nación, que es la responsable de que el hijo esté en este momento en una acusación, fue la señora del hijo la que lo denunció”, señaló Barbosa, refiriéndose a Day Vásquez.

Además, le recordó que no es su “jefe”, así que no tiene por qué estarse inmiscuyendo en investigaciones que solo le competen al ente de investigación que él en estos momentos encabeza como fiscal General de la Nación, por lo que le pide que “no se le olvide que no está por 20 años en el poder, en dos años vuelve a ser ciudadano”, concluyó a modo de advertencia.