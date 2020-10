El jefe liberal señala que durante el periodo de Carlos Holmes Trujillo la policía terminó dedicada al cumplimiento de las medidas nacionales y locales para enfrentar la pandemia. “ No desconocemos la necesidad que había de usar la Policía, pero sus obligaciones eran imposibles de aplicar y se prestaron para toda clase de equívocos y arbitrariedades. En todo caso, nadie del Gobierno se tomó la molestia de dejar conocer del público las dificultades que tenía la Policía para cumplir sus obligaciones”, precisó. Le puede interesar: Mindefensa pide no equiparar militares con delincuentes

Frente a la función de poner a la Policía a enfrentar y armados las protestas sociales, el dirigente liberal señaló que “el control de las marchas con policías dotados de armas de fuego es, sin embargo, un uso equivocado e inapropiado de la Policía en lo corrido del Gobierno Duque. Además de la brutalidad policial, se cometió el error de enviar esos policías armados

a controlar o acompañar una marcha pacífica de ciudadanos descontentos, en especial por la muerte de Dilan Cruz y de Javier Ordoñez... Disparar a una manifestación o marcha es algo que no ocurre ni en los peores gobiernos autoritarios. Eso no pasa en el mundo después de que terminó la Guerra Fría. No volvieron a ocurrir casos como el de Tiananmen o Tlatelolco. Disparar a unos jóvenes manifestantes que yo recuerde, es algo que no ha ocurrido en las últimas tres décadas en ningún país que tenga presente”.

LA U NO APOYA LA MOCIÓN

Por su parte la mayoría de los representantes del Partido de la U, 23 de 26, anunció que no acompañarán la moción de censura contra el ministro Trujillo, sin embargo precisaron que insisten en que se debe hacer un llamado a la reflexión sobre la protesta social, entendiendo que la movilización ciudadana es un derecho y que los colombianos, como parte de los procesos democráticos garantizados por la ley, tienen el beneficio de unirse alrededor de causas y levantar su voz para defenderlas.

“Desde el Partido de la Unidad se ratifica la necesidad de realizar una revisión profunda de los procedimientos y protocolos de la Policía Nacional, para reducir los riesgos de abusos y preservar los principios de protección de la vida, respeto a la dignidad, a los derechos humanos e igualdad ante la ley”, se indicó en el pronunciamiento.

La moción de censura comenzó este miércoles después de las nueve de la mañana, liderada por los partidos de la oposición, quienes están pidiendo la renuncia del ministro de la Defensa por no haber cumplido el fallo de la Corte Suprema que le ordenó pedir excusas al país por los abusos de la Policía contra la población civil en las diversas manifestaciones que se dieron en noviembre del año pasado.