$!“Si el Congreso se extralimitó no es culpa mía”: Carlos Hernán Rodríguez

Y dejó en claro que no se puede poner en duda su idoneidad para el cargo. “El contralor general no ha sido destituido, lo que se ha presentado es la anulación frente a un procedimiento de la elección”.

Rodríguez defendió su gestión al asegurar que en los ocho meses en el cargo recuperó más de 352 mil millones de pesos, más de 100 mil millones en las administraciones pasadas. Lea aquí: Así será el proceso para escoger al nuevo contralor General

Pese a eso, insistió en que su posición no desafía la justicia. “Respeto la majestad de la justicia y respeto al Consejo de Estado (...) Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo. Cuando esté en firme la providencia me apartaré del cargo e iniciaré mi defensa de mis derechos”, añadió Rodríguez.