Un llamado a la reconciliación, para superar la violencia que afecta a muchas regiones del país, y a proteger a los más vulnerables frente a la pandemia del COVID-19, hacen este viernes un grupo de obispos de diferentes regiones en el país en el sermón de las siete palabras, que hace parte de la conmemoración de la Semana Santa.

Los prelados colombianos coinciden en la necesidad de aplicar los postulados cristianos en un país en el que la violencia, la desigualdad y la falta de atención del Estado siguen poniendo en una condición vulnerable a una parte de la población.

“No hay futuro para un país como el nuestro, profundamente dividido, si no nos reconciliamos de verdad por encima de las objetivas diferencias. Los crecientes y alarmantes índices de violencia en que vive el país simplemente indican, que seguimos derramando la sangre de los colombianos, por la incapacidad de renunciar a los propios intereses, egoísmos y ambiciones”, expresó en su mensaje monseñor Pablo Emiro Salas, arzobispo de Barranquilla.

Los obispos colombianos también dedican parte de sus prédicas a quienes han perdido familiares y personas cercanas a causa de la pandemia del COVID-19 en el país y hacen un llamado para proteger a los sectores más vulnerables frente a esta enfermedad.

“El virus que atormenta hoy al mundo, ha sacado a la luz lo que somos verdaderamente, demostrándonos que no somos tan invencibles como quisiéramos, ni tan valientes como nos mostramos y que necesitamos estar más cerca de quien es Señor de la vida, de quien puede ofrecer el verdadero paraíso. No debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la ‘recesión’ que más debemos temer”, manifestó monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, arzobispo de Tunja.