Señalamientos en contra de Gustavo Bolívar: “tiquetes por casi 2 mil millones”

No obstante, Bolívar aún no ha respondido a estas acusaciones, aunque se espera una contundente réplica. Esta confrontación no es nueva, ya que Bolívar previamente calificó a Briceño como “basura de ser humano”, una declaración que podría enfrentarlo a acciones disciplinarias por parte de la Procuraduría. Lea también: Petro pidió perdón en nombre del Estado por feminicidios en Colombia

Briceño ya ha instaurado una queja disciplinaria contra Bolívar, recordando casos anteriores en los cuales figuras públicas fueron suspendidas por expresiones despectivas. Tal es el caso de William Dau, suspendido por decirles “corruptos”, “nido de ratas” y “malandrines” a directivos de una universidad, o el del exdiputado de Antioquia, Rodrigo Mesa Cadavid, por usar un lenguaje vulgar contra sus interlocutores. Estos ejemplos sirven de advertencia sobre las repercusiones de las confrontaciones verbales en el ámbito público colombiano,