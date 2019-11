Senadores que se controvirtieron a gritos en plenaria serán sancionados

Las reiteradas peleas verbales que se han vuelto ya costumbre en la plenaria del Senado entre las bancadas del uribismo y las Farc parece que tendrán final, por una sanción disciplinaria por el irrespeto a la corporación.

En esta ocasión, el nuevo enfrentamiento se dio durante la sesión plenaria en la que se discutía el acto legislativo que busca que la violación y los delitos sexuales no puedan ser considerados conexos con el delito político al momento de una desmovilización, tal y como pasó con las Farc.

Y el tema que calentó el debate fue precisamente el operativo en que murieron al menos menores de edad y los casos de violación de menos y niños, por parte de jefes guerrilleros en especial, cuando las Farc estaban en armas.

“Me parece importante que se plantee que hay un interés en discutir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y los niños ojalá usaran esa motivación moral que expresan aquí para no ordenar el asesinato de niñas de doce años en bombardeos, ojalá se preocupara el gobierno para evitar el abandono en que se encuentran niños y niñas de nuestro país”, sostuvo la senadora de las Farc, Victoria Sandino, cuando intervino en la sesión, lo que llevó a que se crisparan los ánimos en la bancada del Centro Democrático.

Aseveró, además, que no es equivocado decir que JEP esté garantizando la impunidad “el punto 40 del acuerdo de paz en materia de víctimas dice que no serán objeto de amnistía ni de indulto ni de beneficio equivalente el genocidio o los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, toda infracción del DIH cometida de forma sistemática, entre ellos la violencia sexual. No es cierto que la JEP esté brindando impunidad estos hechos y tampoco que se puedan relacionar con delitos políticos y no amnistiables”, dijo Sandino.

La reacción del uribismo vino del senador Fernando Nicolás Araujo, quien indicó que “hay una gran incoherencia, la senadora Sandino habla de estos temas con todo cinismo. Ella tiene tres investigaciones por reclutamiento de menores, tiene cuatro denuncias por asistir abortos inducidos, dos implicaciones en casos de acceso carnal violento no consentido y está denunciada por la corporación Rosa Blanca por haber participado en abortos ilícitos y fomentar relaciones sexuales con menores de edad en las filas de la guerrilla de las Farc”.