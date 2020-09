Como ya lo había planteado el senador Iván Cepeda presentó este miércoles la recusación en contra del fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, con el fin de impedir que ambos funcionarios conozcan el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Cepeda, quien hace parte del proceso como víctima, reseñó que es necesaria tal recusación debido a la cercanía que tiene Barbosa con el presidente Iván Duque, y con el partido político de Uribe, que termina siendo el mismo del gobierno actual.

“Hemos radicado en este momento, la recusación del fiscal general Francisco Barbosa y de la señora vicefiscal, esperamos ahora que la Corte Suprema se pronuncie. Hemos señalado que ni el presidente de la República, ni la señora vicepresidenta podría enviar ternas en caso que se apruebe la recusación, y esperamos que sea la propia corporación la que nombre un fiscal ah doc”, dijo Cepeda. Lea aquí: Defensa de Álvaro Uribe pide su libertad inmediata a la Fiscalía

De acuerdo con el senador, junto con su defensa, el abogado Reinaldo Villalba, presentaron los elementos jurídicos necesarios para avanzar con tal recusación. “Es evidente que ahora quedan suspendidas toda clase de procedimientos hasta que no se resuelva este asunto”, reseñó.

El panorama de la recusación a Barbosa es similar a la que, en su momento, se surtió en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez, con el caso Odebrecht, sin embargo, cabe mencionar que el exfiscal tuvo relación directa por cuanto fue asesor del grupo aval. En el caso de Barbosa, no existe una amistad directa con Uribe.

El jefe del ente acusador también ha sido recusado en procesos como la ‘Ñeñepolítica’, no obstante, él ha mencionado que no se debe surtir tal situación debido a que no tiene en su despacho tal expediente.