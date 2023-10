$!Senado: “Reprochamos los ataques terroristas de Hamás contra Israel”

“Los ataques terroristas de Hamás son un acto deplorable en contra de la población de Israel. La respuesta a estos ataques no pueden desconocer el Derecho Internacional Humanitario, ni desembocar en la ocupación de Gaza. El mundo entero debe hacer votos por la paz entre los pueblos”, afirmó el Senado en un documento firmado por el presidente del Congreso, Iván Leonidas Name, de la Alianza Verde. Lea aquí: ¿Se retractó? Leyva nuevamente se refirió al tema del embajador de Israel

“Por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el Subdirector General para América Latina en la Cancillería israelí, Emb. Jonathan Peled, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda, tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel, durante la última semana”, afirmó el diplomático.

Acto seguido Gustavo Petro respondió asegurando que al mandatario de los colombianos se le respeta y que no tendría problema con suspender las relaciones bilaterales con Israel. Lea aquí: La ayuda humanitaria de la ONU para Gaza lleva 72 horas en espera

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco”, afirmó.