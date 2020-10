Con un llamado para trabajar de forma conjunta entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales en los temas de seguridad y la reactivación, el presidente de la República, Iván Duque, intervino en la III Cumbre de Gobernadores la cual sesionó en Manizales.

El mandatario nacional destacó a los gobernadores que el país ha mejorado en los índices de menos homicidios y secuestros, pero les llamó a la colaboración para que se siga enfrentando a los fenómenos que no aguanta más en los departamentos como “las disidencias de la Farc, el Clan del Golfo y lo ‘Pelusos’. Esa agenda de seguridad no puede ser un segundo plano, se debe fortalecer, necesito me ayuden con los alcaldes de sus municipios para avanzar en la lucha contra el microtráfico y la dosis mínima, cerrar las ollas, reducir los asesinatos de líderes sociales y excombatientes”.