Se conocen más detalles de la boda fallida en Chinú, Córdoba

Fueron 70 los invitados que presenciaron el momento en el que Jéssica Avilés se negó a contraer matrimonio con su novio Santiago Restrepo. La negativa en el altar ocurrió, aparentemente, por un control excesivo de uno de los suegros en la relación.

El hecho todavía es motivo de conversación entre los habitantes de Chinú (Córdoba). La organizadora de esta “amarga celebración”, incluso, salió a contar su versión sobre la boda que no fue.

“Eso no fue un montaje, fue real. El comportamiento de los invitados fue muy aceptable para lo que aconteció. Los invitados del novio eran como 10 o 12 personas y los invitados de ella eran 60”, le relató la decoradora del evento, Mary Luz Díaz.

Es que el suceso quedó registrado en video. La novia declinó de su deseo de contraer matrimonio justo cuando la notaria le preguntó si aceptaba ser la esposa de Santiago.

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, dijo Jéssica a la notaria.