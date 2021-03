“La defensa de Uribe ha calificado estas interceptaciones como “ilegales”. (...) Desde el CTI de la Fiscalía advirtieron de manera temprana al despacho que la persona a la cual escuchaban era Álvaro Uribe Vélez y no Niltón Córdoba Manyoma. Barceló y su magistrado auxiliar Iván Cortes –hoy en la JEP- ordenaron continuar con la escucha ilegal. Dentro de las órdenes también se interceptaron las conversaciones cliente con los abogados, vulnerando así una de las garantías universales del derecho de defensa”, afirma el equipo jurídico que representa al expresidente. Lea aquí: Polémica entre Mauricio Toro y la Procuraduría por prueba en caso Uribe

La defensa de Uribe también se ha referido a que la Corte no quiso escuchar a testigos que considera claves, como es el caso de Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, quien habría manifestado que recibió visitas de Iván Cepeda y mensajes por parte del magistrado José Luis Barceló para supuestamente hablar en contra del expresidente.

Sobre estos señalamientos, Cadena ha expresado que esos dineros hacían parte de ayudas humanitarias para un hijo de Vélez; no obstante, tiempo después dijo que estaba siendo extorsionado por el exparamilitar.

Otro testigo que la contraparte de Uribe Vélez ha llevado al proceso es Carlos Enrique Vélez, exparamiltiar conocido con el alias de ‘Víctor’, quien en 2017 envió un documento a la Corte en el que mencionaba que supuestamente había recibido dineros por parte del senador Iván Cepeda, con el fin de que declarara en contra de Uribe. No obstante, en menos de un año se retractó y entregó una relación de pagos por un poco más de 40 millones de pesos recibidos presuntamente por parte del abogado Diego Cadena.

El coordinador de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, fue quien asumió el proceso una vez el exmandatario renunció a su curul en el Congreso de la República, lo cual hizo con la intención de que su caso quedara en manos de la Fiscalía General, porque, según sus abogados, la investigación en el alto tribunal no le brindaba garantías.

Entre otras pruebas, que según trascendió se han practicado por parte de la Fiscalía, está el estudio técnico a un PC y celular que eran propiedad de Monsalve y que estaban en manos de la Corte Suprema desde que inició la investigación. En este caso, el ente acusador le habría solicitado al alto tribunal entregar los equipos que le decomisó en su momento el Inpec al exparamilitar.

No obstante, según la Corte, una vez perdió competencia sobre el proceso del expresidente, el material “voluminoso” recaudado en su contra fue remitido al ente acusador a través de copias que reposan en el despacho de Jaimes, de ahí que el alto tribunal considere pertinente no entregar los equipos, porque aunque no sigue la investigación contra Uribe, sí adelanta, por los mismos hechos, un proceso en contra del representante a la cámara Álvaro Hernán Prada.

Pese a la negativa de la Corte sobre los equipos, el alto tribunal dejó claro que los delegados de la Fiscalía tienen el espacio abierto para que se dirijan a los mismos, las veces que sean necesarias, esto debido a que no quieren impedir la labor de investigación que adelantan sobre Uribe.

Por último, este miércoles, ad portas de que se registre una decisión por parte de la Fiscalía, trascendió que es posible que se tenga en cuenta una declaración que entregó el hacker Andrés Sepúlveda, quien habría testificado en algún momento en contra del exmandatario.

Pese a que las declaraciones que hizo hacen parte de otro proceso, el fiscal analiza, junto con sus 20 investigadores, si es necesario tener en cuenta la declaración del hoy condenado.

Lo que viene

Aunque en el panorama hay una gran cantidad de pruebas que practicaron ambas entidades, y además se suman los testimonios que se siguen ordenando dentro del proceso, la Fiscalía tiene una cuenta regresiva para definir la suerte jurídica del exsenador.

Y los escenarios, en todo caso, son solo dos: si decide finalmente avanzar con la presentación del escrito de acusación y así Uribe se tendría que enfrentar a un juicio; o si opta por pedir la audiencia de preclusión ante un juez a quien le correspondería definir si admite esa tesis de la Fiscalía o decide seguir adelante con el caso.