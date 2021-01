La alcaldesa de Bogotá Claudia López, descartó el regreso a clases presenciales para el 25 de enero, como se había anunciado, debido al aumento en la ocupación Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) por Covid-19, que es una de las más altas del país. Las clases serán virtuales.

De igual forma, López indicó que las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Teusaquillo se mantendrán en cuarentena a partir del martes 12 de enero. Habrá toque de queda toda la semana para toda la capital, a partir de las 8 de la noche.

También se mantendrá el pico y cédula y la ley seca durante toda la semana y hasta el próximo domingo, con el objetivo de reducir la interacción entre los ciudadanos para bajar el nivel de contagio de Covid-19.

De acuerdo a Claudia López, estas decisiones se tomaron debido a la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), que sobrepasa el 91%, y al aumento de casos de Covi-19 en Bogotá, que ha tenido un incremento sostenido durante los últimos días.

Según el alcaldesa, durante el Puente de Reyes, en el que se decretó cuarentena estricta para la ciudad, se redujo el 85% del uso de Transmilenio, en comparación de un día normal, sin embargo, destacó que se presentaron varias fiestas clandestinas y se cerraron 52 establecimientos comerciales que abrieron al público, sin estar incluidos dentro de las excepciones.

De igual forma, la alcaldesa señaló que debido a la indisciplina de los ciudadanos, se impusieron 3.879 comparendos a quienes estuvieron en fiestas clandestinas, abrieron comercios no esenciales, no cumplieron con el pico y cédula y además no hicieron uso del tapabocas.

La alcaldesa indicó que también hubo una reducción del 60% de los carros que ingresaron a Bogotá, en comparación a anteriores puentes festivos. Dijo que llegaron menos personas a la capital de la que esperaba su administración.