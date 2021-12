Tras conocerse, hace un par de días, que el expresidente Álvaro Uribe denunció penalmente ante la Fiscalía al también exmandatario Juan Manuel Santos, por supuestas presiones hechas a magistrados de la Corte Constitucional, este último rompió el silencio.

(Lea aquí: Álvaro Uribe denuncia penalmente a Juan Manuel Santos)

A través de cuenta de Twitter, Santos compartió una carta abierta dirigida a Uribe, la cual fue tajante desde el principio. En su encabezado introductorio, este aseveró: “No me sorprendió su última denuncia penal. Estoy acostumbrado a sus acusaciones falsas y a sus ataques sin fundamento. Han sido demasiados en más de diez años”.

En la respuesta, Santos mencionó otras acusaciones que ha lanzado Uribe, como el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña de segunda vuelta en 2014, su supuesta condescendencia con las antiguas Farc y de su responsabilidad en la grabación de uno de los testigos que hoy, en palabras del exmandatario, “lo tiene acorralado”, refiriéndose a Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el caso por supuesta manipulación de testigos.

“En fin”, dijo Santos en su misiva, ”la lista de infundios es interminable”. El último y más reciente: “Que yo llamé a magistrados de la Corte Constitucional para que negaran una tutela que usted interpuso. Nada más contrario a la realidad, como ya se comenzó a saber”.

Los juristas Jaime Granados y Jaime Lombana, abogados de Uribe, esgrimieron estas razones ante la Fiscalía y también denunciaron al magistrado Alejandro Linares ante la Comisión de Acusación, al asegurar que este admitió que Santos se comunicó con magistrados del alto tribunal en el estudio de la tutela del caso que involucra a Uribe con la supuesta manipulación de testigos y fraude procesal.

Los dos abogados aseguran que Linares presuntamente habría incurrido en omisión de denuncia y tráfico de influencias, por lo que denuncian que, supuestamente, previo a la votación de la tutela algunos togados recibieron llamadas de Santos, quien supuestamente habría hecho presiones para votar en contra de Uribe.

“La justicia debe ser independiente, objetiva e imparcial. Libre de presiones externas y no debe permitir que un enemigo declarado, sugiera, presione o dirija el sentido de un voto de un magistrado”, dijo Uribe sobre el particular. Y, a renglón seguido, agregó: “La conducta del magistrado Linares resulta censurable recordando que admitió y confesó públicamente que Santos había llamado a magistrados”.

Santos, por su parte, contrapunteó en la misiva que se conoció este domingo: “Expresidente Uribe: el país entero está hasta la coronilla e indignado por las peleas entre los expresidentes y en particular Uribe vs. Santos. Como lo he dicho en tantas ocasiones, seguir peleando con usted no me interesa. A nadie le interesa”.