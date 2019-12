Santos pide archivar proceso sobre presuntos dineros de Odebrecht en su campaña

Luego de rendir versión libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial de 2014, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no hay ninguna prueba que lo vincule con este escándalo de corrupción y pidió archivar el proceso que se adelanta en su contra.

“Queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada. No tengo nada de qué defenderme porque ahí están los hechos”, señaló el expresidente.

Santos fue enfático en decir que no conoce al empresario Andrés San Miguel, quien supuestamente habría sido el encargado de hacer llegar a través de Esteban Moreno 3.800 millones de pesos para la campaña de reelección del exmandatario. “No tengo ni idea quién es ese señor y mucho menos que a través de él haya entrado dinero a mi campaña. No hay una sola prueba de que indique que esa plata haya entrado a mi campaña”, dijo el expresidente en su cita de este miércoles en el órgano de control electoral.

En relación a Esteban Moreno, el exjefe de Estado señaló que este no jugó no ningún papel en su campaña, pese a haber sido señalado de supuestamente haber servido de puente para que entraran dineros de Odebrecht para la reelección de Santos en 2014.

Así mismo, el expresidente indicó que jamás participó en reunión alguna con los socios de Odebrecht con el fin de hablar de financiación a su campaña de reelección. Dijo que en los encuentros que realizó con este firma brasileña nunca estuvo solo, sino acompañado de funcionarios del Gobierno, y que en estos se habló de proyectos que se estaban construyendo. “Las obras donde aparecen sobornos fueron obras que se hicieron en gobiernos anteriores o en gobiernos locales”, indicó.

“Llevo tres años en silencio sobre este tema de Odebrecht, tres años en los que han dicho todo tipo de mentiras, todo tipo de falacias, todo tipo de acusaciones y de calumnias, muchas veces, con clara intención política, pero yo he guardado silencio para no politizar la justicia, siempre he sido un crítico de la politización de la justicia”, añadió Santos.