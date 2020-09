La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por seis meses e inhabilidad especial a la exdirectora del ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), Luz Helena Sarmiento Villamizar, por irregularidades administrativas relacionadas con la prestación de servicios profesionales a la Concesionaria Ruta del Sol II, meses después de salir del cargo público.

De acuerdo con el órgano de control se estableció que “la disciplinada prestó a título personal los servicios de asistencia, representación y asesoría a la concesionaria, empresa que fue objeto de inspección, vigilancia, control y regulación de la ANLA, dentro del término de dos años luego de la dejación del cargo”.

Según el ente de control, la exdirectora ocupó el cargo desde el 7 de octubre de 2011 hasta el 10 de septiembre de 2013, fecha en que empezaba a regir la prohibición contenida en el Estatuto Anticorrupción, es decir no podía realizar ningún tipo de asesoría, prestación de servicios, representación, ni demás con una entidad que hubiera estado sujeta a su vigilancia hasta el 10 de septiembre de 2015. No obstante, la disciplinada suscribió el Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría y Consultoría No. 082 del 15 de diciembre de 2014, por el cual recibió pagos mensuales hasta noviembre de 2015.