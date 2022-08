Salvatore Mancuso pide “mil veces perdón” a víctimas de paramilitares

El fallo del tribunal de Justicia y Paz determinó que los tres exjefes paramilitares pidieran perdón como medida de satisfacción en favor de las 1.750 víctimas reconocidas en la sentencia, agregando el compromiso de no repetición de los hechos.

“Deben decir dónde están los cuerpos todas esas personas desaparecidas porque aún tenemos a muchos buscando a sus seres queridos y no tienen razón de ellos”, afirmó Misael Delgado Rada, quien exigió a Mancuso saber el paradero de su familiar.

Respecto a las preguntas específicas que hicieron los familiares de las víctimas sobre las razones que llevaron a las AUC a cometer los asesinatos, Mancuso afirmó que asumía la responsabilidad de lo que hicieron bajo su mando, pero “no podía dar respuesta específica y detallada de cada uno de los crímenes” porque no lo sabía. Lea también: “Yo no he dicho ni sí ni no”: Petro sobre propuesta de Salvatore Mancuso

El evento fue organizado por la Dirección Territorial Atlántico, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuyo titular Alfredo Palencia Molina, expresó que se trata de un compromiso institucional con las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Palencia resaltó el trabajo coordinado entre entes territoriales y las instituciones, como Fiscalía, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y demás organismos de control para facilitar el cumplimiento a las víctimas.