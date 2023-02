Salud, trabajo y pensión: Petro salió al balcón para defender sus tres reformas

Así mismo, aseguró que el Estado dejará de sostener las pensiones de los más ricos “a costas de dejar a la otra mitad del país sin pensión”, por lo que habló de su idea de campaña de dirigir la mayor cantidad de cotizantes a Colpensiones y no ha fondos de pensiones privados como Porvenir y Protección.

“Vamos a presentar la reforma pensiona, una reforma a la Ley 100, en pensiones. Nos produjeron dos mundos con la Ley 100: unas personas cotizan en los fondos privados de pensiones, y otras personas no cotizan porque no logran trabajar formalmente, no pueden cotizar. Ya hay dos mundos. En el segundo mundo, donde no hay salarios sino rebusque, los viejos y las viejas, según la ley, no tendrán pensión. Está diseñada así, le están diciendo a la mitad de los viejos y viejas de Colombia, que nunca, porque más que busquen, porque más que vendan (...) por más días que pasen en solitario trabajando (...) así la enfermedad rodee, no habrá una pensión de parte del Estado”, ejemplificó el presidente. (Las facultades extraordinarias que otorga la reforma de salud a Petro)

Por último, el mandatario habló de la reforma laboral que buscará contratos más justos y que no pretendan “esclavizar” a los trabajadores. “Pretendemos un sábado y un domingo que sean para descansar y unas horas extras que sean bien pagas (...) pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche. Pretendemos que exista un sábado y un domingo que se consideren días de descanso. y que por tanto, al trabajar más allá de las 6, o al trabajar un sábado o un domingo haya unas extras”, dijo.

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro intentó presionar al Congreso para que apruebe sus proyectos en las sesiones extras. “Las reformas se convertirán en normas si el pueblo quiere”, concluyó el jefe de Estado ante los manifestantes.