Sala anticorrupción en la Corte “es una puñalada a la justicia”: Fiscalía

Diversas voces a favor y en contra se han hecho sentir luego de la propuesta de crear una sala especial en la Corte Suprema de Justicia para tratar temas de corrupción. ¿Es necesaria aceptar esta propuesta o, por el contrario, no tendrá impacto?

Sobre las críticas contra el proyecto, porque se entrometería en la justicia, Levien explicó que lo que buscan es robustecer las Cortes y no usurparlas.

“Sí existen trabajos contra la corrupción que han avanzado, pero no han mandado el mensaje que deberían mandar y que varios políticos han prometido, incluido el presidente, sobre la lucha frontal contra la corrupción. Los resultados no los vemos. No pretendemos usurpar la Corte, sino robustecerla para este tipo de casos”, expresó.

Desde el Instituto Anticorrupción aseguraron que siguen escuchando propuestas para mejorar el proyecto, que respetará los límites constitucionales de un Estado Social de Derecho; y entienden los miedos de algunos expertos sobre utilizar la bandera de la anticorrupción como herramienta política.

Sobre lo que sigue, Levien aseguró que empezaran a hacer un trabajo de divulgación y de pedagogía del proyecto, que incluye invitar al presidente a participar y conocer la propuesta, porque “a día de hoy no tenemos la colaboración del Gobierno ni de ningún congresista, pero esperamos que se pueda radicar oficialmente en esta legislatura”.

¿Una puñalada a la justicia?

En desacuerdo con esta decisión se encuentra el fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que su aprobación sería una puñalada a la justicia.