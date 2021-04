El dirigente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, se pronunció este lunes frente a las versiones que lo vinculan con los disidentes de las Farc que retomaron las armas.

El pronunciamiento se dio a través de un video que subió en sus redes sociales, en respuesta a una denuncia de una organización venezolana llamada Fundaredes, que aseguró que ha mantenido encuentros con los disidentes ‘Jesús Santrich’, ‘Iván Márquez’ o ‘Gentil Duarte’.

Para Londoño son afirmaciones “tendenciosas, dañinas y hasta criminales... No me crean tan pendejo”, manifestó el dirigente de los Comunes, al tiempo que advirtió de que la inteligencia militar y los organismos de seguridad colombianos no pasarían por alto un encuentro de ese calibre.

“No hay absolutamente nada que me identifique con ellos y, como dije en una entrevista, no soy pendejo. Yo conozco la inteligencia militar. Sé de sus capacidades. Que no lo hagan en función de matar unas bandas criminales que están asediando líderes sociales es otra cosa, pero sé que con la inteligencia colombiana no se puede jugar”, apuntó.

Rodrigo Londoño recordó que sus guardaespaldas, miembros de la Policía, saben en todo momento adónde se desplaza y qué sitios frecuenta. “Ellos tienen la minuta de todos los recorridos que he hecho en Colombia”, argumentó.