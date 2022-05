Los cerca de 900 mil votos que sacó el domingo Sergio Fajardo se empezaron a cotizar. Mientras que el país terminaba de conocer los resultados de las elecciones, el candidato Rodolfo Hernández llamaba a Fajardo con el propósito de lograr su apoyo para la segunda vuelta.

De acuerdo Fajardo “ayer me llamó Rodolfo y quedamos de volver a hablar cuando venga a Bogotá en los próximos días”, además el excandidato sostuvo que, por ahora, de la otra campaña, la de Petro, no lo han llamado y que esperaría no lo hagan por las profundas discrepancias que han tenido.

Sin embargo sostuvo que por el momento no anunciará si apoyo al ingeniero, porque anunció que en primer lugar se reunirán los miembros de la coalición, quienes tienen sus propios intereses políticos y hay que escuchar las posiciones.