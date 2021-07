Me concentraré en mi defensa siempre confiando en el correcto actuar de las instituciones. Agradezco a todos por la comprensión”.

A través de su cuenta de Twitter aseguró: “quiero informarles que tomé la decisión de renunciar al Senado de la República, toda vez que la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad con mis funciones.

En una carta enviada al presidente del senado, Juan Diego Gómez Jiménez, Aguilar aseguró que la decisión “obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”.

Añadió que “con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mi, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”.

Cabe recordar que al senador, la Corte Suprema de Justicia lo sindica como presunto determinador de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y terceros.