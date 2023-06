Revelan que madre de menores estuvo viva cuatro días tras accidente aéreo

Pasan las horas y se van conociendo más detalles de lo que fue este suceso que mantuvo en vilo a todo un país. Manuel Ranoque Mucutuy, padre de los menores, señaló que su hija Lesly le contó que su madre tras el accidente estuvo con vida durante cuatro días. “La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse, ustedes van a mirar quién es su papá, y quién sí sabe qué es amor de papá, como se los demostré a ustedes trayendo a mis hijos”, dijo en medio de una entrevista. Lea también: Ella es Lesly, la heroína de 13 años que salvó a sus 3 hermanos en la selva

Otro de los detalles lo reveló Fidencio Valencia, el abuelo de los cuatro niños, quien indicó que tras ser encontrados y puestos bajo observación médica, los pequeños casi no habían podido conciliar el sueño luego de la traumática experiencia.

“Ellos no dormían. Imagínese pobrecita ella con ese niño. ¿Cómo dormían? No sé. Algún día ellos van a decir. La ropa se les rompió, se les pudrió, no tenían zapatos. Estaban mal y agotados”, señaló Valencia.