Representante José Luis Correa, primer congresista con coronavirus

La pandemia del Coronavirus llegó al Congreso de la República. Éste martes se conoció del contagio del primer congresista colombiano, se trata del representante a la Cámara liberal por Caldas, José Luis Correa, quien así lo anunció en la sesión de la Comisión VII de esa corporación.

“Quiero dejar una constancia. Mi prueba de tamizaje para COVID-19 salió positiva, en éste momento me encuentro asintomático, pero no va tocar hacer semipresencialidad durante varios días. Les mando un fuerte abrazo a todos, yo mientras mi salud me lo permite y sigo asintomático seguiré sesionando virtual y seguiré exponiendo mis argumentos y dando mi pelea”.