Aunque hace una semana se había aplazado esa postulación, en la plenaria de hoy se volvió a postular a Prada para que entre a formar parte de la Comisión de Acusaciones, la cual precisamente es la que se encarga de investigar a los altos aforados del país, incluyendo a los expresidentes de la República.

Prada reemplazó al también representante Ricardo Ferro, del Centro Democrático, quien renunciara a ser miembro de la misma.

Previamente, el presidente de la Comisión de Acusaciones, el expresidente de la Cámara, Carlos Cuenca, aseguró que si bien el Centro Democrático puede postular a quien quiera, en el caso de Prada es mejor que no lo haga. “Hago un llamado a Álvaro Hernán Prada para que decline de esa aspiración, no debemos cuestionar esas posiciones, pero mi consejo es que no aspire”.

El representante a la Cámara, Mauricio Toro, sostuvo que si el uribismo insiste en que el nuevo integrante de la Comisión de Acusaciones sea Prada, llevará a que el mismo se tenga que impedir en muchos casos de los que investiga esa célula legislativa.