A pocos días de las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas, el Gobierno Nacional junto a las entidades electorales y la Policía Nacional se preparan para los próximos comicios de Congreso de la República y consultas interpartidistas del 13 de marzo.

Frente a los riesgos que se han presentado, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, informó que en los últimos siete días, la página web de la Registraduría ha recibido 400.000 ataques.

“En los últimos siete días hemos recibido 400.000 ataques a la página, intentos de tumbar la página, cuando hablamos de ciberataques no hablamos que se meten a las bases de la Registraduría y al tema electoral, quieren es buscar bastante concurrencia y generar caída de las páginas”, expresó Vega Rocha.

(Lea también: Registraduría avanza en capacitación de jurados de votación)

El registrador nacional dio plena garantía de que las elecciones no tienen riesgo de tener fraude debido a la veeduría y los mecanismos de revisión que tienen los procesos electorales.

“La Registraduría no ha sido hackeada, ha recibido ataques cibernéticos en la página web y los hemos contrarrestado, no hay ninguna amenaza directa en contra del sistema electoral. En Colombia se vota manual y las actas y votos están digitalizados en servidores en dónde no tienen riesgo”, expresó el registrador a medios de comunicación.