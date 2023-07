Registrador Nacional niega afirmaciones de Zuluaga en audios por caso Odebrecht

El registrador nacional, Alexander Vega, rompió este miércoles su silencio con respecto a los audios publicados por la revista Semana sobre las investigaciones que se le adelantó por el Consejo Nacional Electoral en 2014, y aseguró que no son ciertas dichas afirmaciones y recordó que las decisiones en el CNE se toman en sala.

“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, indica Vega en su primer comentario respecto a las declaraciones de Zuluaga en donde habría reconocido el ingreso de dinero de la multinacional Odebrecht a su campaña en ese año. Le puede interesar: Esta es la fecha de imputación de cargos a Zuluaga por caso Odebrecht