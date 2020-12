Antecedida de una amplia concertación entre la mayoría de los partidos en su trámite en la Cámara de Representantes, como también de una profunda discusión, llega este lunes a la plenaria del Senado el proyecto de ley por medio del cual se reforma el Código Nacional Electoral.

En su paso por la Cámara se dieron más de 30 horas de discusión y se discutieron más de 300 nuevas proposiciones, para dejar finalmente un texto con 273 artículos, en los cuales se incorporaran entre otras normas los tipos de voto, la ampliación del horario, mayor seguridad en los formularios de recolección de la información de los votos, equidad de género, entre otras normas.

El registrador nacional, Alexander Vega, quien fue el autor principal del proyecto, al salir el proyecto ya de la Cámara a su discusión final en el Senado, reconoció que este era un proyecto que no tenía fácil su trámite.

“No era un proyecto fácil. Se ha logrado un gran texto, tenía claro que cuando radicáramos el proyecto no iba a ser un tema fácil. Lo difícil era generar consensos sobre una norma electoral. Acá no se pupitreó nada, acá prácticamente se discutió todo. Llegamos al mayor consenso, esos son los códigos profundos. Ustedes pensaron en las próximas generaciones no en las próximas elecciones. Los temores se van a disipar cada vez que se vaya avanzado. El registrador que les habla no va a implementar todo el código electoral”, indicó.

Vega por este proyecto ha sido blanco de fuertes cuestionamientos de varios sectores, incluyendo al exvicepresidente de la República, Germán Vargas; el procurador Fernando Carrillo y opinadores y analistas de la izquierda.

“Acá no hubo puntos de honor, las críticas que hubo al proyecto las recibí todas como recomendación, nunca he sido un hombre que me quedo en la crítica, cualquier crítica la traspaso y la vuelvo una recomendación. Las que vinieron de las columnas, de la opinión pública, de las redes sociales fueron recomendaciones. Ustedes están dejando un código electoral para el siglo XXI”

Resaltó que “lo importante era atrevernos a radicarlo. Eran 34 años de retraso, era una deuda con la ciudadanía, con el sistema político, para estar acorde con la Constitución del 91”. Finalmente planteó que “el registrador nacional sigue presto a escuchar a todas las fuerzas políticas por igual”.