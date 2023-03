Reforma a la salud: los cambios que tendrá tras reunión de Petro

Con relación a las EPS que están en proceso de liquidación y que dejarán una deuda grande a los hospitales públicos, la presidenta del partido de la U señaló que estas serán apalancadas por el Estado mediante pagos a través del presupuesto nacional en vigencia y para las que “son intermedias, que no están tan mal pero tampoco tan bien, el Estado también las pueda apoyar en con unos créditos para que puedan salir adelante y que no queden los pacientes sin ninguna atención”, dijo Toro.

Horas antes de la reunión, la ministra Carolina Corcho había afirmado que si las bases de la reforma no eran aprobadas por el Congreso, el Gobierno retiraría el proyecto porque no tendría sentido aprobar algo que no significara un cambio de verdad en el sistema. Lea: Minsalud sobre reforma: “No tiene sentido aprobar algo que no cambie nada”

En un foro educativo organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en el que compartió escenario con el presidente de la Asociación, Bruce Mac Master y la Vicepresidenta de salud de esta misma entidad, Ana María Vesga, la ministra había dicho que la reforma no pretendía estatizar el sistema.