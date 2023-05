Reforma a la salud de Petro gana el primer round para acabar EPS

Fue una carrera legislativa en la que fueron fundamentales el apoyo de los representantes de los partidos Liberal y de La U, cada uno con dos votos, quienes tuvieron un “sí” para los artículos que se aprobaron estas semanas. Entre estos estuvieron los más sensibles y los que, a priori, estaban llenos de las famosas “líneas rojas” de esos dos partidos y del Conservador. Sin embargo, al sol de hoy, de esas líneas de todos los colores no queda si no el recuerdo de que hace unos meses fueron motivo de disputa y distanciamiento entre la Casa de Nariño y los directores de esas colectividades. Lea también: “Nos obligan a las formas más radicales para ir por la tierra”: Petro

La coordinadora ponente de la reforma, la representante Martha Alfonso (Pacto Histórico) dejó en claro que las aseguradoras no seguirán siendo intermediarias financieras, pues es el alma de la reforma: “La administración pública de los recursos públicos”.

Las EPS, como se conocían, no seguirán más

Así lo plantea el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizabal, pues señala que “no estará preparada, ni en uno ni en dos años para cumplir esas funciones. Para que lo haga, la ADRES tendrá que tener la capacidad instalada que tienen hoy las EPS. No tiene profesionales ni la experiencia ni la capacidad para hacer lo que necesitamos que haga”.

No obstante, el exsuperintendente Aristizabal considera que para que el Estado se haga cargo de esa deuda no es necesaria una reforma de este calibre y advierte que “va a haber muchos riesgos de corrupción”.

“El Gobierno no tiene escrúpulo”: Forero

May 19 - 16:40

May 19 - 16:50

May 19 - 18:16

¿Cree que se tuvieron en cuentas las líneas rojas de los partidos al proyecto?

Considero que el Gobierno y los ponentes se negaron a aceptar las proposiciones de los partidos de La U , Liberal y Conservador. Solo hubo una modificación en las Gestoras, pero de resto todo se mantuvo inalterado. A pesar del cambio de ministro, logró sacarla adelante a pesar de lo que pidieron los partidos políticos, pues las únicas modificaciones han sido cosméticas. Se mantiene la intención de estatizar el sistema y que se acabe el aseguramiento.

¿Por qué cree que se afecta el aseguramiento en salud con lo que se aprobó?

Son varios los artículos que afectan aseguramiento porque cambia la organización del sitema. Los elementos relevantes serán los centros de atención primaria en salud. Estos serían los encargados de asumir muchas de las responsabilidades que tienen las EPS, las cuales en la práctica se acaban y terminan siendo sustituidas por alcaldes y gobernadores. Además, se fragmenta la atención y no es claro cómo van a garantizarla y coordinarse con las secretarías de salud.

¿Cree que la ADRES va a tener capacidad de hacer las nuevas funciones?

La ADRES actualmente es el girador de los recursos de salud, mientras que los que hacen la auditoría son las EPS. Así que con la desaparición de estas la ADRES tendría que hacer esas tareas, y lo que pasaría es que van a permitir que se dispare el gasto en salud por su falta de experiencia en esto. Hoy la Administradora de Recursos tiene responsabilidades muy pequeñas con los pagos y, aún así, le va muy mal. Si no puede con lo poco, muy difícilmente podrá con lo mucho. Se pueden repetir los “septiembres negros” en los que se acababan los recursos de la salud antes de tiempo. Lea también: Asesinan a líder social y Gustavo Petro da nueva orden

¿Cómo quedarían, entonces, los pagos por los servicios de salud?

Es un cambio en la contratación en salud, porque no habría contratos sino que quedaría parecido a las reclamaciones del SOAT, en las que cualquier empresa puede pedirle a la ADRES atenciones. Con la reforma, esos gastos en salud sería asumidos por la Administradorea en un 80 % y el 20 % lo pagaría después de las auditorías. Así vimos que pasó con el “cartel del SOAT”.

¿Qué opina de la votación en bloque de los artículos de la reforma?

Fue una aprobación a las carreras y en contra de los expertos y en contra de los médicos. Fue la intención del Gobierno a través del presidente de la Comisión (Agmeth Escaf), a quien no se le despegó el viceminsitro del Interior y que le daba órdenes. A pesar de que se había planteado la discusión de discutir artículo por artículo, eso no sucedió y los artículos más bien fueron aprobados en grandes bloques. Es lamentable esta forma de debatir este proyecto porque los votaron sin poder estudiarlos con profundidad.

¿Cómo cree que le irá a la reforma en la plenaria de Cámara?

Después de lo que sucedió ayer, vimos que los partidos tradicionales no hicieron respetar sus líneas rojas porque negaban todas las proposiciones de los partidos, lo cual dista más de lo que planteó Dilián Francisca Toro y se parecía más a lo que planteó Carolina Corcho. En plenaria sé que varios de la Alianza Verde no está del todo de acuerdo con esto, así como algunos liberales. Creo que será una votación muy cerrada, pero ya vimos que el Gobierno no tiene escrúpulo alguno para lograr las mayorías que necesita. Y además de los vicios de trámite que tiene, es inconveniente.