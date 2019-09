¿Reforma a la Contraloría fortalece la mermelada burocrática?

La senadora Lozano, de la Alianza Verde, cuestionó que al dejar vivas a las contraloría era seguir empoderando a la corrupción, y el objetivo de un control previo, que es lo que se buscaba con la enmienda constitucional, no se lograría del todo.

Eso lo lamentó el senador ponente Barreras, quien indicó que a la reforma le faltó haber eliminado a las contralorías territoriales, “su origen político es el mismo, es decir los concejos y asambleas, hubiese sido mejor que no siguiera esa dependencia política, pero no logramos aprobarlo”.

Lo particular de la defensa de este proyecto es que la dio uno de los más opositores al gobierno, el senador Roy Barreras, quien estuvo del mismo lado del expresidente Álvaro Uribe, en la necesidad de adelgazar el cuerpo burocrático de la Contraloría General.

Y aunque este era un tema de mucho interés para el funcionamiento del Estado, la sorpresa fue que no estuvo nadie del Gobierno Nacional para defender el alcance del mismo y, mucho menos, la idea que lideró el partido del presidente Iván Duque, el Centro Democrático, para eliminar la Auditoría General de la Nación.

La norma señala, además, que “el control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno”.

Córdoba, quien estuvo todo el día atendiendo el último debate a la reforma, tan sólo se pronunció el jueves en el Congreso de Confecámaras, donde dijo que les han ha dado unas herramientas, “pero tendremos que generar una buena condición de notables para su tranquilidad. Llamaremos a un primer grupo de académicos y otros miembros, para que nos ayuden a armar lo que sería la reglamentación”.

Para Córdoba, con este paso “apenas abrimos la puerta, pero debemos reglamentar para que nadie pueda exceder y, efectivamente, podamos ayudar y cuando haya algo malo, se pueda advertir”. Además, explicó que esa capacidad preventiva “ayudará a que no lleguemos tarde, que no seamos solo un médico legistas, pero a la vez que no solo sigamos recuperando ese 4 %”.

“...con esta ayuda para que la Contraloría no siga siendo famélica, coja, mueca y ciega, esperamos poder avanzar en un 29 % de vigilancia de los recursos públicos a tener, gracias a la tecnología y seguimiento y monitoreo en tiempo real de los recursos, a más de un 85 % de vigilancia que hemos estimado”, dijo.

Precisó lo que en su juicio no será la reforma constitucional cuando se aplique: “se han dedicado a contarnos cosas que no son, pero aclaro que no va a ser vinculante el control preventivo, así que pueden estar tranquilos”.

Expuso que desde la Contraloría no son “enemigos de que haya una economía saludable, que el privado pueda desarrollar bien sus contratos, pero cuando se salen de sus estándares, hay preocupación... lo único que haremos es decirle al país en dónde, cómo y cuándo se estarían presentando estos temas. El prevenir nos va a permitir recuperar más de 1100 proyectos críticos”.