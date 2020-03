Reconexión de servicio de agua se dará en los siguientes 10 a 15 días

Un millón de personas recibirán el beneficio de reconexión del servicio de agua, el cual será restablecido gratuitamente por cuenta de las acciones implementadas por el Gobierno Nacional para combatir la crisis del COVID-19, que ya deja 93 casos positivos en el país.

“Se hará reconexión del servicio de agua, gratuitamente y por una única vez, a cerca de un millón de personas que lo tenían desconectado por falta de pago para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso al preciado líquido. Esto lo haremos, además, con otro principio: la aplicación del congelamiento de la tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria”, ordenó el presidente Iván Duque en la mañana de este miércoles.

Por su parte, el ministro de vivienda, Jonathan Malagón, informó que se tiene una meta ambiciosa durante los próximos 10 a 15 días con todos los operadores en Colombia para reconectar el servicio a las viviendas que, en su momento, les retiraron el agua por falta de pago.

“Esperamos cerrar la semana con más del 50% de reconexiones y de acá a una semana avanzar con más de 100 mil familias. Anunciamos, además, una medida complementaria. Dado que los insumos de potabilización se han encarecido, decidimos eliminar los aranceles para todos los productos que se necesiten importar en ese proceso de potabilización. Lo anterior no solo reducirá la presión sobre los operadores, sino que se garantizará la calidad del agua”, aseguró el titular de la cartera de vivienda y agua.

LA RECONEXIÓN

El ministro dejó claras las cuatro medidas que relacionan la reconexión del servicio.

La primera de ellas es que normalmente son las familias quienes deben asumir el costo de la reconexión, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, este costo no lo tendrán que asumir. “Es importante resaltar que lo anterior no implica una condonación de la deuda por el consumo ni que no se vaya a cobrar durante estos meses”.

Los prestadores del servicio podrán utilizar mecanismos no presenciales para realizar acuerdos de pago con los usuarios por la deuda causada y por el consumo facturado durante el tiempo que dure la medida.

Desde el ministerio anunciaron que la segunda medida será congelar el incremento de las tarifas de acueducto. Ningún prestador del servicio en el país podrá aplicar incrementos en las tarifas de acueducto y alcantarillado.