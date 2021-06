Colombia continúa con la vacunación contra el COVID-19 de las personas mayores de 40 años, así como de los 16 a los 59 años con alguna de las comorbilidades, en los que se incluyen pacientes con arritmias cardíacas, que de acuerdo a la evidencia, quienes sufren esta patología tienen riesgo de presentar cuadros graves o muerte, en caso de contagio por COVID-19. Lea aquí: Colombia se acerca a la triste cifra de los 100.000 muertos por COVID

Por eso, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular recomienda a estos pacientes inmunizarse contra el COVID-19, para evitar casos graves o la letalidad por el nuevo coronavirus.

Las arritmias cardíacas son un trastorno de la frecuencia cardíaca-pulso, o del ritmo cardíaco y ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan adecuadamente, lo que hace que el corazón lata demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular.

“Es necesario recordar las medidas generales para el cuidado de la salud cardiovascular tales como una alimentación sana y balanceada, la realización de actividad física regular, el no consumo de tabaco y el no consumo nocivo de alcohol”, explicó Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según datos del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro), entre los años de 2010 a 2020 han fallecido 373 personas con esta enfermedad.

