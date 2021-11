En ese mismo sentido, el epidemiólogo y docente de la Universidad de los Andes, Luis Hernández, considera que los eventos masivos son un foco de contagio. “A veces el mismo Gobierno fomenta las aglomeraciones en los partidos de fútbol, día sin IVA, eso hay que tratar de no asistir porque está circulando la variante Delta y cada vez adquiere más predominancia, basta con ver el pico que está teniendo Europa, entonces en lo posible no hacer aglomeraciones”, opinó Hernández.

Por lo que, aunque es cierto que al estar vacunado se disminuye el riesgo de caer en una UCI o tener complicaciones a la hora de contagiarse, no se obtiene una protección frente a adquirir el virus, “es decir que no es suficiente con estar vacunado, sino que también se debe practicar la bioseguridad”, agregó Pallares.

Cali tendrá eventos como el Petronio Álvarez y la Feria de manera presencial y, según los epidemiólogos, no se puede confiar en que se estará protegido solo porque todos estén vacunados . “En varias partes en Europa se han hecho experimentos en los que tienen personas ya vacunadas y las ponen con y sin bioseguridad en eventos masivos.

Los temores de un cuarto pico siguen, de ahí las decisiones del Gobierno de que, a partir del 1 de diciembre, para asistir a eventos, bares y discotecas, se deben tener las dos dosis de la vacuna, no abandonar las medidas de bioseguridad y adelantar la tercera dosis de refuerzo para personas mayores de 50 años.

No obstante, si se asiste, los especialistas recordaron que la vacunación y el uso de tapabocas deben ser prioridad.

Compras seguras en el fin de año

Es bien sabido que las compras de fin de año son unas de las actividades que más movimiento del comercio genera y, por ende, mayor afluencia de personas que quieren adquirir productos; especialmente en uno de los sitios característicos de la ciudad: el centro de Cali.

Y es que, aunque ya se está exigiendo el carné de vacunación anticovid para entrar a la gran mayoría de sitios, para los especialistas esto no ayudará a ejercer un control total, por lo que lo ideal sería buscar nuevas opciones para la compra de regalos.

“Yo creo que lo mejor es comprar en línea porque ahora es más confiable hacer transacciones en internet”, dijo el epidemiólogo, Yezid Solarte, quien además expresó que se debe tener en cuenta que “al centro va a ir mucha gente irresponsable que tiene síntomas pero que no sabe que tienen covid, como también irá gente que sabe que tiene el virus, pero no les importa”.

De igual manera, las recomendaciones no solamente se centran en los consumidores, sino también en los comerciantes. “Hemos visto que a muchos almacenes les ha dado por cerrar las puertas, eso no se debe hacer, el comercio debe estar bien ventilado, controlar los aforos con actividad informativa”, puntualizó el epidemiólogo Luis Hernández.

Reuniones navideñas

Este es uno de los aspectos que en teoría supone menos aglomeración de personas, pero, aún así hay ciertas acciones que podrían ser un riesgo de contagios, por lo que los expertos recomiendan prestar especial atención en los detalles. “En lo posible disminuir o no hacer visitas familiares porque el virus se transmite por interacciones. Pero, si se hacen visitas que estas sean en espacios al aire libre, no meterse en un apartamento donde puede haber personas no vacunadas”, dijo el médico Luis Hernández.

Tener en cuenta aspectos mínimos como no compartir los cubiertos, además de tratar de tener mesas separadas, en donde pueda existir una correcta circulación de aire por el espacio. “Hay que tratar de mantener el tapabocas todo el tiempo, excepto cuando vayas a comer, especialmente si en la reunión hay personas que tienen alto riesgo frente al Covid-19 porque, aunque estén vacunadas, en caso de contagiarse podrían tener más complicaciones”, dijo Christian Pallares, coordinador del comité de vigilancia epidemiológica de Imbanaco.

Asimismo, los expertos aseguran que no se debe confiar por que los que estarán en estas reuniones son familiares, puesto que no se sabe con qué personas han tenido contacto.

Riesgo de otro pico

Piden que se extremen las medidas contra el Covid-19, por aumento de casos.

“La curva de casos y de muertes por Covid-19 en el país sigue estable. Sin embargo, se registran incrementos de casos confirmados, positividad de 5,39% a nivel nacional”, informó María Belén Jaimes, coordinadora de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud.

Ante esta situación, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, expuso que “en la segunda o tercera semana de diciembre estaremos configurando un cuarto pico y la única forma de evitarlo es mejorando la vacunación”.