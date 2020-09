Luego del primer vuelo “inaugural” desde Cartagena, esta será la semana de reactivación de los vuelos internacionales en el país, que finalmente recibieron luz verde por parte del Gobierno Nacional para su despegue, después de casi cinco meses de cierre de fronteras debido a la propagación del nuevo coronavirus Covid-19.

En esta primera fase se iniciará con cerca del 20 % de las frecuencias que se tenían antes de la pandemia, para evaluar la capacidad de reacción de los diferentes terminales aéreos que han sido aprobados para el reinicio de los vuelos: Bogotá, Cartagena, Rionegro y Cali.

Así lo explicó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien resaltó que los lineamientos que tendrán estos vuelos y anunció una nueva fase para el desarrollo de los vuelos nacionales a finales de este mes.

- ¿Cómo avanza la reactivación del sector en medio de la pandemia del Covid-19?

Durante la primea quincena de septiembre se restablecieron todas las actividades con los respectivos protocolos de bioseguridad y esto permitió el restablecimiento del transporte aéreo doméstico, así como del transporte intermunicipal, ya no sometidos a planes pilotos. En este tiempo se han realizado 1.623 vuelos, en los que se han transportado 136.973 pasajeros. Hasta el 15 de septiembre los aeropuertos con mayor movimiento son Bogotá, Rionegro, Cartagena y Cali, seguidos de San Andrés, Santa Marta, Bucaramanga y Pereira.

Hay que recordar que en esta primera parte son 16 aeropuertos los que han sido habilitados para el reinicio de esa reactivación gradual que se ha desarrollado con total normalidad, con cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud. De hecho ha habido noticias en casos donde se han tenido que activar los protocolos y este ha operado a cabalidad.

- ¿Cómo califican ustedes esta primera fase de los vuelos, teniendo en cuenta lo que usted dice de los casos en los que se han tenido que activar los protocolos?

Bastante positiva. La adopción del protocolo de bioseguridad garantiza que la actividad se pueda realizar, más no garantiza que no se presenten casos de personas con Covid, porque hay gente que es asintomática, por lo que hay que recalcar que es importante el uso del tapabocas, del gel antibacterial, todo lo que conlleva el protocolo. Tenemos que entender que estamos en un momento de distanciamiento individual responsable y no es que no se tenga riesgo, sino que si se toman los debidos protocolos se reducen esos riegos y eso es lo que nosotros hacemos, hacer un seguimiento de la forma en que se realizan estos protocolos para poder actuar si se presenta un caso.

El mensaje de los protocolos es que cuando el Ministerio de Salud los expide, es porque está tranquilo de que usted puede realizar la actividad de manera segura, obviamente si se mantiene la distancia en las salas de espera, si se usan los tapabocas todo el tiempo, por eso se dictan una serie de medidas para cumplir a cabalidad dentro de los terminales aéreos y los aviones, con el fin de minimizar riesgos.

- Teniendo en cuenta que la reactivación ha sido positiva y los protocolos vienen funcionando de una manera acertada, ¿para cuándo se tienen pensado pasar a una segunda fase de los vuelos nacionales?

Hay una segunda fase que ya la ha mencionado la Aeronáutica Civil, donde se estarían reactivando los 31 aeropuertos que hacen falta y sería a partir del 26 de septiembre. Fundamentalmente es la conectividad regional, rutas directas entre regiones donde no hay forma fácil de llegar por vía terrestre o donde, inclusive, solo operan aerolíneas como Satena o EasyFly. Esto no se podía hacer hasta que no se realizaran todas las visitas de rigor que hizo la Aerocivil para garantizar que los aeródromos y los aeropuertos cumplen con los protocolos de bioseguridad.

- Ya se dio luz verde para los vuelos internacionales. ¿Cómo se dará esta reapertura?

El Ministerio de Salud emitió el concepto a finales de agosto y estamos trabajando para definir esta primera fase gradual de conectividad. Allí se tuvieron en cuenta varios aspectos: primero, la libertad de los demás países; segundo, la capacidad de los aeropuertos para operar los vuelos con los protocolos de bioseguridad; y tercero, el interés de los operadores y las aerolíneas para ese restablecimiento. Teniendo en cuenta esto, la Aerocivil le solicitó a las aerolínea el pasado 9 de septiembre la intención de operar vuelos internacionales y estas tuvieron hasta el 12 para presentarlo y esta semana se está avisando cómo se distribuye el concepto de slots sanitarios, que es lo que nos permite balancear la capacidad de operar aeropuertos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

- ¿Finalmente cuándo arranca esta primera fase de vuelos internacionales, el 19 o el 21 de septiembre?

El 19 de septiembre en Cartagena tendremos dos vuelos de ida y vuelta, pero el lunes empieza esta primera fase, que involucra a cuatro aeropuertos: Cali, Rionegro, Bogotá y Cartagena, y se pueden efectuar vuelos dentro del hemisferio, es decir, a Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. En este momento seguimos visitando los demás aeropuertos internacionales con Migración Colombia, porque la capacidad de los slots involucra también la capacidad de recibir viajeros, de manera que se eviten congestiones; y se seguirá evaluando los otros destinos en la medida en que las condiciones de apertura de las fronteras así lo permitan.