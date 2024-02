Reacciones de sectores políticos tras perder sede de los Panamericanos

Y continuó: “Se trataba de un contrato internacional con cláusulas muy claras que debíamos cumplir, que debíamos respetar, y no lo hicimos. Quedamos ante el mundo como un país poco serio. Barranquilla perdió un montón de plata. En fin...nada justifica que esto haya pasado”.

"Teníamos el caballo asegurado, y en vez de ensillarlo, le dimos una patada y botamos la silla a la caneca de la basura. Lo despreciamos y el caballo se fue con otro", indicó.

La decisión de no otorgar a Barranquilla la sede de los XX Juegos Panamericanos ha desatado un fuerte debate político en Colombia, con críticas y apoyos provenientes de varios sectores, incluidos aquellos cercanos al Gobierno Nacional. La cancelación del evento, atribuida a incumplimientos en los pagos por parte del Estado colombiano, ha generado un clamor por respuestas y acciones concretas ante lo que se considera una oportunidad perdida para la ciudad y el país.

Asimismo, Escaf manifestó que: “Y no me vengan con el cuento que soy charista como si esos juegos fuesen de los Char o como si solo esa familia necesitaba que cumpliéramos con lo firmado y pactado. Los Char seguirán gobernando y seguirán millonarios con juegos o sin juegos. No pierden nada. Aquí solo perdió Barranquilla y lo mínimo que se merece mi ciudad es que el gobierno le pida perdón”.