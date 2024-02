Reacciones a favor y en contra de una nueva prórroga del cese al fuego

El documento firmado menciona que el ELN suspenderá de manera “unilateral y temporal” los secuestros económicos, pero no aborda la liberación de los actuales rehenes ni las retenciones sin fines económicos. Le puede interesar: ELN se comprometió a dejar el secuestro extorsivo tras prórroga de cese al fuego

Tras conocerse la noticia, Iván Name, presidente del Congreso de la República, Iván Name, elogió la prórroga del cese al fuego, afirmando que “todos celebramos los esfuerzos para alcanzar la paz”. Sin embargo, hizo un llamado al grupo guerrillero que clarifique su posición sobre los secuestros.

“El ELN debe unificar su discurso y entender que el país no soporta más burlas ni discusiones semánticas. No más secuestros, cese de todos los actos de violencia y liberación de los secuestrados será la única forma en que ese grupo demuestre que si tiene una sincera voluntad de paz”, indicó Name.