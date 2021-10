“Nosotros no hemos sostenido nuevas reuniones con EPM y como lo informó el gerente en rueda de prensa, estamos analizando la continuidad. Nuevamente las declaraciones del presidente de la junta difieren de las del gerente y representante legal. Actualmente no tenemos un acuerdo. Nuestro contrato termina el 31 de diciembre”, precisó Santiago García, representante legal de CCC.

Ante el sorpresivo anuncio de Quintero, EL COLOMBIANO consultó al consorcio. Desde allí, también de manera sorpresiva, respondieron que tal acuerdo no era cierto y que, por el contrario, no habían vuelto a tener reuniones con el alcalde. Lea: Alcalde de Medellín, empapelado por poca prudencia con Ituango

Según Quintero, la obra no sufriría ningún retraso con esta prórroga mientras se consiguen los nuevos contratistas. Así lo explicó: “Vamos a garantizar que no haya desatención del proyecto. Habrá una prórroga hasta que termine la licitación. Eso permite que no haya desatención del proyecto y por eso habrá una prórroga que nos permita tener un nuevo contratista”.

En sus declaraciones, Quintero contestó a la demanda que CCC interpuso en su contra por injuria y calumnia. El mandatario atacó al consorcio: “Son cínicos y atrevidos. Después de todo lo que ha pasado con Hidroituango, que ellos salgan a demandar, sabiendo que son los responsables de los daños (...) por más denuncias y presiones, vamos a salir adelante y nos vamos a defender. Nos tienen amenazados”.

Por su lado, también este viernes, el expresidente Álvaro Uribe hizo referencia a la polémica a través de sus redes sociales e indicó que sería mejor intervenir EPM que permitir que la Alcaldía de Medellín logre el pretendido cambio de contratistas del megaproyecto.

Al referirse al consorcio, Quintero añadió que es una empresa que “utiliza todas las argucias para evadir la ley” e insistió en que habrá licitación para escoger a los nuevos contratistas. Este proceso, dijo, podría demorar dos meses. Es decir, el nuevo contratista sería escogido en marzo y ahí comenzaría, según el alcalde, un proceso de empalme.

Son muchas las voces que le han pedido al alcalde que no haga un cambio de contratistas en la obra. Un grupo de siete decanos de universidades del departamento, por ejemplo, emitió un comunicado en el que recomendó no hacer un cambio de los constructores. El argumento es que la obra podría sufrir retrasos y no comenzar a generar energía a mediados de 2022, como se tiene planeado. Quintero, por su parte, ha respondido que, pese al cambio de contratistas, la generación está en firme y no corre riesgo.