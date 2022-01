El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró este sábado que acudirá a instancias internacionales para defender su derecho a hacer campaña en la revocatoria en su contra, que la Registraduría ya dejó en firme.

Según el mandatario, la decisión de la Procuraduría que previene a los funcionarios públicos de caer en intervención política durante el proceso revocatorio es injusta.

“Procuraduría viola nuestro derecho a la defensa al notificarnos que no podremos hacer campaña por el NO en la revocatoria. Esto vulnera la ley 1757 de 2015, la sentencia C 150 de 2015 y SU 077 de 2018, acudiremos a instancias internacionales”, manifestó el alcalde a través de Twitter.

En su defensa Quintero Calle cita la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual “se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Según el alcalde, la Procuraduría, en su exhortación a los funcionarios, para que no participen de campañas políticas, vulnera lo dicho en el artículo 34 de la Ley 1755.

“El Gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención de algún mecanismo de participación ciudadana deberán notificar su intención, ante el Consejo Nacional Electoral, en un término no superior a 15 días, contados a partir de la fecha en la que se publique el decreto de convocatoria”, reza el artículo que utilizó Quintero en su defensa.

La apertura de este nuevo capítulo de cara a la elección de la revocatoria tiene como antecedente el llamado de atención que hizo el procurador regional, Juan Manuel Aristizábal, este 14 de enero, a los funcionarios públicos a evitar utilizar su cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y “en las controversias políticas”.

Según el Ministerio Público, es una falta “gravísima” tomar ventaja del cargo para hacer campaña. Este memorando, se dio en medio de las denuncias de intromisión de algunos secretarios de la Alcaldía en el proceso revocatorio.

“La referendación más hermosa”, es el calificativo que algunos secretarios del despacho municipal han utilizado en sus redes para llamar a votación en lo que será este proceso de revocatoria.

Por esta situación el alcalde ya se había pronunciado. En un primer momento, aseguró que era “inaudito” que la Procuraduría le informara que no podía pronunciarse, ni hacer campaña en contra de la revocatoria: “¿Qué pretenden?”, se preguntó el funcionario.