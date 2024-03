“Quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten”: Gustavo Petro

En medio de un nuevo escándalo que se levantó en contra del presidente Gustavo Petro por un supuesto financiamiento del jefe de las disidencias Farc ‘Iván Mordisco’, fue el propio mandatario quien dio la orden de capturar vivo al líder del grupo armado ilegal, con la intención de aclarar el asunto.

Aprovechando el micrófono en un escenario de su programa ‘Gobierno con el Pueblo’, desde el departamento de Sucre, el presidente ordenó lo siguiente: “Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten. Porque dice un tuiter que él dijo que... y entonces Vicky dice que el tuiter dijo que, y me tienen un escándalo con eso, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamiento”, aseguró. Lea: Supuesta cuenta de ‘Iván Mordisco’ dice que apoyaron a Petro y los traicionó