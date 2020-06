“Quieren revivir los delitos de sangre”: César Gaviria

El expresidente de Colombia, César Gaviria, expresó éste viernes su preocupación porque algunos sectores del país quieren revivir los delitos de sangre, aprovechando el caso del hermano de narcotráfico del hermano de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, que ella no había revelado y que se conoció el jueves tras una publicación periodística.

El jefe del Partido Liberal manifestó que “aquí no hay delitos de sangre, nadie responde ni por sus hijos, ni por su esposo, ni por nadie. Uno puede apoyar a un hermano en una dificultad ¿Quién no lo hace? ¿Qué delito hay en eso? Aquí no hay necesidad de hablar bien de la doctora Marta Lucía, es que están tratando de volver un problema en dónde no lo es, o es que si los señores que están pidiendo que renuncie están dispuestos a comentar todas las cosas que hicieron en su vida pasada”.

Expresó que “a mi no me molesta que salgan a conocerse esos hechos a la luz pública, uno cuando es personaje público le pueden sacar todo, pero de ahí salir a que ella tenga que renunciar a la Vicepresidencia de la República por eso, es inaudito”.

Insistió en que “aquí hemos dejado de lado los delitos de sangre, eso es lo quieren regresar, no se con cuánta autoridad moral, que los delitos se transmitan en las familias, pues no”.

Por su parte el expresidente Ernesto Samper, escribió en su cuenta de Twitter que “Conozco a @mluciaramirez desde la universidad y trabajamos juntos. Debe asumir su defensa pero es mal precedente para la política colombiana, en medio de su polarización, llevar a lo personal las diferencias que nos enfrentan. Esto envilece la política y ensucia la democracia”.