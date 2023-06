“¿Quieren que diga quién puso la plata?”: audios de Benedetti sobre campaña de Petro

Aburrido del trato político

En uno de los audios Armando Benedetti expresó su malestar por el trato político que se le ha dado en los últimos meses, cuando él trabajó duro para obtener el triunfo de Petro en las urnas.

“Perdón así Laura, pero es que uno ya también explota, es que se pasan de verdad. Yo fui el que organicé todos los hijuep*** votos en la Costa, todos hijuep*** , sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada.

Agregó: “O es que quieren que diga quién fue el puso la plata. No me jodan la hijuep*** vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier es una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”. Le puede interesar: Así se conocieron Laura Sarabia y Armando Benedetti

“Nadie me deja tres horas tirado ahí, un man que hizo 100 reuniones en campaña política, un man que consiguió 15.000 millones de barra y que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie. (...) Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijuep*** campaña. Si no es por mí no ganan, no ganan nunca. Entonces, para que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’, no se qué mond* y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”.

En una parte del audio, el exembajador le hizo una advertencia a la entonces mano derecha de Petro: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”. Lea además “Ha sido un gran honor acompañarte”: Armando Benedetti a Petro

“Petro es un hijuep***”

En otro audio se escucha cuando el exdiplomático afirmó que el jefe de Estado puede ser un hijuep***.

“Yo te lo juro que ayer cuando salí de Palacio yo me fui llorando. Me fui con ojo blanco (...), que no hay derecho a que tú, tú, tú, olvídate de Petro, Petro puede ser un hijuep***, y es hijuep***, lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyáramos”, sostuvo.