“Quieren aislar al Gobierno de Petro de su pueblo”: Gustavo Petro

Gustavo Petro

La idea, según dijo hablando en tercera persona, es “destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en Perú: llevar al presidente a la cárcel por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República”.

Por otra parte que los medios de comunicación se están oponiendo al gobierno, por lo que se viene insistiendo en que es corrupto, lo cual lo negó. Incluso relacionó su administración con el del expresidente del Perú, Pedro Castillo, de quien sostuvo se quedó sólo porque incluso hasta el pueblo no lo apoyó.

Al hablar con miles de seguidores que salieron a las calles, Petro sostuvo que esas reformas se van discutir, pero que no permitirán que las mismas se le quite los derechos adquiridos de los colombianos, y en ese sentido pidió que marchen de forma permanente para que el Congreso las apruebe.

El mandatario les anunció la creación de las asamblea populares para que el gobierno vaya a las calles de Colombia, “ministro o ministra que no haga caso se va, debe obedecer el mandato de la gente”. Precisó además él es un mandatario de los colombianos.

Precisó que en esas asambleas se debe tomar decisiones, entre ellas en materia de paz. “Las asambleas son para gobernar yo no soy el gobierno son ustedes, soy apenas un sirviente de ustedes”.

Precisó que en esas asambleas se debe tomar decisiones, entre ellas en materia de paz. “Las asambleas son para gobernar yo no soy el gobierno son ustedes, soy apenas un sirviente de ustedes”.

Con respecto al tema de las chuzadas, el presidente de la República, insistió en que ese no es el estilo de su gobierno, “no vamos a usar las mismas prácticas de los gobiernos pasadas que sí las usaron”.

Informó que éste miércoles fue allanada otra oficina de la Presidencia de la República por la Fiscalía con el fin de buscar supuestas pruebas que desde su administración se ordenó chuzar y en ese sentido dijo que no encontraron nada y por el contrario hay unos equipos que dijo están desde el gobierno pasado, que no se usan y no se los llevan.

Petro en este tema sin hacer referencia directa habló Armando Benedetti, de quien dijo que sus enemigos están abusando de una persona enferma para que diga que a su campaña entró plata del narcotráfico, y al respecto señaló que la misma fue transparente y que no se tuvo que valer de las estrategias de otros gobiernos, “ a mi gobierno no se le metió el Ñeñe”. Lea aquí: Envían carta a Petro en la que piden el retiro de la reforma a la salud