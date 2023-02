¿Quién es la congresista que dijo que consume marihuana todos los días?

La congresista petrista sostuvo “es muy chévere avisos como el que dice que viva el cannabis porque la ideología que hay en el país que criminaliza y estigmatiza el consumo”.

Tras destacar que al legalizar la venta esto trae beneficios en materia económica y salud, señaló que “yo reinvíndico el derecho al ocio, el derecho al disfrute, yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho todos los días me encanta, no me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo”.

Para la congresista es necesario que el país cambie la concepción cultural que se tiene sobre el tema, “necesitamos en este país vean que la marihuana no tiene nada ver como la forma como vivimos como personas no decir que la marihuana es la que me tiene acá. Hay que desestigmatizar la marihuana, debemos tener la libertad de decir como queremos tener nuestros, el disfrute al derecho al ocio y tener todas las garantías“. (Lea también:“El ruido del helicóptero nos perturba”: Vecinos de Francia Márquez )

El año pasado el también representante a la Cámara, Daniel Carvalho, reconoció que es consumidor de la marihuana desde hace 25 años, y lo hizo en el marco de la discusión del proyecto de ley cuando hizo su paso por la plenaria de la Cámara.

¿Quién es ella?