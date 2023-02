¿Quién es el Santiago del que hablan en el caso de Valentina Trespalacios?

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba por allá. Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero”, le contó la joven a la Fiscalía.